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София Ротару рассказала о том, как прошел ее год самоизоляции

София Ротару рассказала о том, как прошел ее год самоизоляции
09:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram Свiтське Життя

Народная артистка Украины София Ротару, которая сразу после приезда из Москвы выступила в новогодней программы студии "Квартал 95" в Киеве, рассказала о том, как прошел ее год самоизоляции и вспышки коронавируса в Украине.

В новом выпуске программы "Свiтське Життя" с Екатериной Осадчей 73-летняя артистка призналась, что очень сильно скучала по концертной деятельности.

"Конечно же волновалась. Потому что здоровье - это самое главное. Но я поняла, что без моей профессии, без музыки, без зрителей и без песни, ну, невозможно! Я очень сильно переживала и сегодня я очень счастлива, я вышла на сцену и думаю "ну наконец-то, слава Богу".

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Также София Ротару пожелала "всем избавиться от коронавируса и что бы он исчез из нашей жизни навсегда, и чтобы все были здоровы. Это самое главное".

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Ранее сообщалось, что эстрадная певица София Ротару удивила поклонников невероятно помолодевшим видом.

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Все по теме:

София Ротару, Пандемия, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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