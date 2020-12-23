Звезда хита "Червона рута" ошеломила фанов помолодевшим видом (фото)

Украинская певица София Ротару, которая недавно спела на концерте "Песня года-2020" в России, предстала перед поклонниками в удивительно молодом виде.

Так, ее сын Руслан Евдокименко на личной странице в Инстаграме опубликовал совместное селфи с мамой.

"Фото со Звездой!" - подписал снимок Руслан.

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Поклонники эстрадной исполнительницы, которой в этом году исполнилось 73 года, сразу же взялись комментировать фотографию.

София Ротару выходила замуж только один раз. В 2002 году от инсульта умер ее муж, Народный артист Украины Анатолий Евдокименко. В этом браке у пары появился сын Руслан Евдокименко (1970), который в результате стал музыкальным продюсером певицы. У Ротару есть двое внуков: Анатолий (1994) и София (2001).

View this post on Instagram A post shared by София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Ранее невестка Софии Ротару - Светлана Евдокименко - показала, как артистка готовится к выступлению.