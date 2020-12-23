Пошел в маму: сын Королевой и Тарзана встречается с танцовщицей на пилоне (фото)

Пока семейная жизнь Наташи Королевой и Сергея Глушко (настоящее имя Тарзана) трещит по швам, а эстрадную певицу уже называют "разведенкой", их совместный сын Архип не теряет времени на личном фронте. Только в ноябре 18-летний парень расстался с экс-участницей "Дома-2", 24-летней Марией Слугиной.
Теперь Архип встречается с танцовщицей, которая называет себя Мелиссой Фокс. Об этом сообщается в Telegram-канале Звездач.
"Оказывается, Архип расстался со своей девушкой Машей и быстро нашел ей замену. Новую пассию Глушко зовут Мелисса. Она вместе с избранником занимается танцами на пилоне...", - говорится в сообщении.
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"Однажды в твою жизнь придет такое счастье, что ты поймешь - оно стоит всех твоих прошлых потерь. Это не любовная история, это история о любви", - пишет Мелисса на своей странице в Инстаграм.
Судя по датам, первые совместные фото с Архипом девушка начала выкладывать с июля этого года.
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Известно, что Архип, как и Мелисса, занимается танцами на пилоне. На своей странице в Инстаграм парень делится видео с тренировок, где хвастается своими достижениями.
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Мелисса делится со своими подписчиками фотографиями в откровенных образах.
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Напомним, что известный стриптизер и муж певицы Наташи Королевой - Тарзан - в очередной раз угодил в скандал с женщинами.