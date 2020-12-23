Скачать
Среда, 23.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Санкции против РФ и "войны" с союзниками Путина: что удалось Зеленскому на внешней арене в 2020 году
Санкции против РФ и "войны" с союзниками Путина: что удалось Зеленскому на внешней арене в 2020 году
В Харькове прощаются с Геннадием Кернесом: все подробности, фото и видео
В Харькове прощаются с Геннадием Кернесом: все подробности, фото и видео
В Одессе мужчина обстрелял полицейских из окна: детали инцидента
В Одессе мужчина обстрелял полицейских из окна: детали инцидента
Жена футболиста Шахтера показала, как проводит время на Мальдивах (фото)
Жена футболиста Шахтера показала, как проводит время на Мальдивах (фото)

Пошел в маму: сын Королевой и Тарзана встречается с танцовщицей на пилоне (фото)

Пошел в маму: сын Королевой и Тарзана встречается с танцовщицей на пилоне (фото)
Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram Наташи Королевой

Пока семейная жизнь Наташи Королевой и Сергея Глушко (настоящее имя Тарзана) трещит по швам, а эстрадную певицу уже называют "разведенкой", их совместный сын Архип не теряет времени на личном фронте. Только в ноябре 18-летний парень расстался с экс-участницей "Дома-2", 24-летней Марией Слугиной.

Теперь Архип встречается с танцовщицей, которая называет себя Мелиссой Фокс. Об этом сообщается в Telegram-канале Звездач.

"Оказывается, Архип расстался со своей девушкой Машей и быстро нашел ей замену. Новую пассию Глушко зовут Мелисса. Она вместе с избранником занимается танцами на пилоне...", - говорится в сообщении.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Мелисса (@melissa_foxs_)

"Однажды в твою жизнь придет такое счастье, что ты поймешь - оно стоит всех твоих прошлых потерь. Это не любовная история, это история о любви", - пишет Мелисса на своей странице в Инстаграм.

Судя по датам, первые совместные фото с Архипом девушка начала выкладывать с июля этого года.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Мелисса (@melissa_foxs_)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Мелисса (@melissa_foxs_)

Известно, что Архип, как и Мелисса, занимается танцами на пилоне. На своей странице в Инстаграм парень делится видео с тренировок, где хвастается своими достижениями.

Мелисса делится со своими подписчиками фотографиями в откровенных образах.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Мелисса (@melissa_foxs_)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Мелисса (@melissa_foxs_)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Мелисса (@melissa_foxs_)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Мелисса (@melissa_foxs_)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Мелисса (@melissa_foxs_)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Мелисса (@melissa_foxs_)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Мелисса (@melissa_foxs_)

Напомним, что известный стриптизер и муж певицы Наташи Королевой - Тарзан - в очередной раз угодил в скандал с женщинами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тарзан, Наташа Королева, Сергей Глушко, Мелисса Фокс, Архип Глушко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось фото с гробом Кернеса в харьковском соборе
02 Стало известно, как распределят наследство Кернеса
03 Кто из украинских политиков приехал проводить Кернеса в последний путь (фото)
04 Скандал с учителем и ученицей в Конотопе: выяснилась причина конфликта (видео)
05 Умирающим подбросили к стенам больницы: украинец стал донором для четырех человек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Много людей и цветов: появились фото и видео с кладбища, где похоронят Кернеса
Много людей и цветов: появились фото и видео с кладбища, где похоронят Кернеса
Гроб с телом Кернеса выносили под аплодисменты харьковчан: появилось видео
Гроб с телом Кернеса выносили под аплодисменты харьковчан: появилось видео
Рейтинг Зеленского неумолимо падает: за кого готовы голосовать украинцы (инфографика)
Рейтинг Зеленского неумолимо падает: за кого готовы голосовать украинцы (инфографика)
На Донбассе трагически погибла боец ВСУ: у женщины остался маленький сын (фото)
На Донбассе трагически погибла боец ВСУ: у женщины остался маленький сын (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь