Легендарный российский актер Михаил Боярский, который признался, что любит юмор Comedy club, 26 декабря отметил свой 71-й день рождения.

В честь этого события артист опубликовал свое детское фото, которое сразу понравилось его истинным поклонникам. Архивный снимок появился на личной странице Боярского в соцсети Инстаграм.

View this post on Instagram A post shared by Михаил Боярский (@boyarskiy_official)

Подписчики актера поздравили его с почтенным возрастом, пожелали много здоровья и благополучия в семье.

Напомним, что в 2017 году российский актер Михаил Боярский оказался в базе "Миротворец" за то, что поддерживал агрессию РФ относительно Украины.