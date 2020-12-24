Вернулась из Москвы: Ротару выступила на концерте "Вечернего квартала" (видео)

73-летняя эстрадная певица София Ротару, которая недавно спела на "Песне года-2020" в России, вернулась в Украину.

Теперь же, после долгого перерыва в творческой карьере, исполнительница появилась на сцене "Студии Квартала 95", где проходили съемки новогодней программы "Вечернего Квартала".

Запись концерта состоялась 22 декабря в Киеве во Дворце Украина.

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Кроме выступления на концерте, певица также дала интервью программе "Свiтське Життя" с Екатериной Осадчей.

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На странице в Инстаграм программы анонсировали, что Ротару расскажет о "годе в самоизоляции, семье и юбилее Червоної рути".

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В сети уже отреагировали на возвращение артистки на родину. Пользователи в комментариях поинтересовались в эстрадной певицы, почему после выступления в Москве она лицемерно появилась в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что 73-летняя украинская певица София Ротару удивила поклонников помолодевшим видом.