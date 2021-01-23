Пугачева поменяла Киркорова на Навального

Российская певица Алла Пугачева отписалась от страницы певца Филиппа Киркорова, а вместо этого подписалась на страницу оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщила политик и телеведущая Ксения Собчак в Телеграм.

"Алла Пугачева подписалась на Навального", - написала она, выложив соответствующий скриншот.

"И отписалась от Киркорова... Вот тебе бабка и Юрьев День!", - добавила она.

Накануне запланированной акции протеста Киркоров призвал людей "не раскачивать лодку" и поддержать президента России Владимира Путина.

"Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером", - писал Киркоров.

Что касается Пугачевой, то она неоднократно заявляла, что не вникает в политические вопросы и не намерена нею заниматься.

Как сообщалось ранее, 23 января по России прокатилась волна протестов в связи с задержанием оппозиционера Алексей Навального.