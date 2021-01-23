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Пугачева поменяла Киркорова на Навального

Пугачева поменяла Киркорова на Навального
Обновлено 23:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Российская певица Алла Пугачева отписалась от страницы певца Филиппа Киркорова, а вместо этого подписалась на страницу оппозиционера Алексея Навального. 

Об этом сообщила политик и телеведущая Ксения Собчак в Телеграм. 

"Алла Пугачева подписалась на Навального", - написала она, выложив соответствующий скриншот. 

"И отписалась от Киркорова... Вот тебе бабка и Юрьев День!", - добавила она. 

Накануне запланированной акции протеста Киркоров призвал людей "не раскачивать лодку" и поддержать президента России Владимира Путина.  

"Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером", - писал Киркоров. 

Что касается Пугачевой, то она неоднократно заявляла, что не вникает в политические вопросы и не намерена нею заниматься. 

Как сообщалось ранее, 23 января по России прокатилась волна протестов в связи с задержанием оппозиционера Алексей Навального. 

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Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Алексей Навальный.
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