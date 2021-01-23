В Петербурге ОМОНовец ударил женщину ногой в живот, а в Москве закидали снежками автомобиль спецслужб: что происходит на митингах в России

Во многих городах России продолжаются массовые протесты из-за задержания оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщают местные СМИ, местам силовиков встречают снежками, те отвечают дубинками и задержаниями.

На площади Восстания в Санкт-Петербурге засняли момент, когда один из ОМОНовцев ударил ногой пожилую женщину. Кадрами поделилась "Фонтанка" в Телеграм.

Издание отмечает, что женщину отвезли в больницу.

В других местах Москвы силовики также избивали задержанных протестующих.





Впрочем, периодически к силовым методам прибегают и протестующие. Так в сети появились кадры нападения людей на автомобиль с мигалками и с номерами спецслужб.

В телеграм-каналах сообщают, что автомобилю выбили заднее стекло, а водителю повредили глаз.

По данным ОВД-Инфо, всего по России задержано более 2100человек.

По данным очевидцев, сейчас толпа протестующих направилась к СИЗО "Матросская тишина", где удерживают Навального.

Как сообщалось ранее, в сеть ранее слили видео задержания полицейским школьника.