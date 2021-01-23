Никто и не защитил: видео как путинские силовики винтили школьника на глазах у толпы взрослых

В России 23 января проходят акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Традиционно массовые собрания сопровождаются задержаниями.

Во время акций в Москве в объективы попало знаковое задержание полицейским несовершеннолетнего мальчика.

Кадрами с места происшествия поделилась политик и общественный деятель Юлия Галямина.

"Жесть какая. Это увидит вся страна", - сказано в сообщении.

Жесть какая. Это увидит вся страна. pic.twitter.com/Ltu4GI74ng — Юлия Галямина (@galiamina) January 23, 2021

В комментариях к видео пользователи сети поделились соображениями как о "героическом" поступке правоохранителя, так и о бездействии толпы.

Ситуацию прокомментировал и главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов.

"А Кучма правда говорил: Украина - не Россия", - написал он, обнародовав для сравнения момент задержания парня и события на Майдане 2014 года.

Как сообщалось ранее, во время акции в Москве была задержана жена Алексея Навального Юлия.