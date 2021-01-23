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На каждого протестующего пять силовиков: видео массовых задержаний на митингах в поддержку Навального

На каждого протестующего пять силовиков: видео массовых задержаний на митингах в поддержку Навального
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф

В России во время акций в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которые проходят во всех городах РФ, задержали уже 237 человек, причем среди задержанных – и подростки.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Так, на данный момент задержаны уже 329 человек. Наибольшее число задержанных сейчас в Новосибирске (66), Хабаровске (28), Владивостоке (27), Комсомольск-на-Амуре (23), в Москве – 4.

Среди задержанных есть и несовершеннолетние. В частности известно, что во Владивостоке задержана целая группа несовершеннолетних. Также о задержании подростка во время акции сообщают и в Москве.

Также в сети публикуют видео задержаний. На одном из роликов задержания активиста в Москве на станции метро Пушкинская видно, как пожилого мужчину обступили сразу пять силовиков. 

И это несмотря на то, что до начала акции в российской столице еще полтора часа.

Потасовки начались и в Кемерово.

Как сообщал "Телеграф", ранее на акции в поддержку Навального во Владивостоке заметили известного блогера Юрия Дудя.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Москва, Акции, Несовершеннолетние, Кемерово, Задержания, Алексей Навальный.
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