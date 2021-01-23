На каждого протестующего пять силовиков: видео массовых задержаний на митингах в поддержку Навального

В России во время акций в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которые проходят во всех городах РФ, задержали уже 237 человек, причем среди задержанных – и подростки.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Так, на данный момент задержаны уже 329 человек. Наибольшее число задержанных сейчас в Новосибирске (66), Хабаровске (28), Владивостоке (27), Комсомольск-на-Амуре (23), в Москве – 4.

Среди задержанных есть и несовершеннолетние. В частности известно, что во Владивостоке задержана целая группа несовершеннолетних. Также о задержании подростка во время акции сообщают и в Москве.

Также в сети публикуют видео задержаний. На одном из роликов задержания активиста в Москве на станции метро Пушкинская видно, как пожилого мужчину обступили сразу пять силовиков.

И это несмотря на то, что до начала акции в российской столице еще полтора часа.

Потасовки начались и в Кемерово.

Как сообщал "Телеграф", ранее на акции в поддержку Навального во Владивостоке заметили известного блогера Юрия Дудя.