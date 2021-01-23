Скачать
Суббота, 23.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Эхо "тарифного Майдана": чем закончится замораживание цен на газ
Эхо "тарифного Майдана": чем закончится замораживание цен на газ
Школьник забавы ради залез на грузовой вагон в Одессе и получил мощный удар током: фото последствий
Школьник забавы ради залез на грузовой вагон в Одессе и получил мощный удар током: фото последствий
В России устроили акции в поддержку Навального: задержания участников не заставили долго ждать (фото, видео)
В России устроили акции в поддержку Навального: задержания участников не заставили долго ждать (фото, видео)
В Украине сократилось число госпитализаций и смертей от коронавируса: статистика на 23 января
В Украине сократилось число госпитализаций и смертей от коронавируса: статистика на 23 января

Юрий Дудь засветился на митинге во Владивостоке: фото бурно обсуждают в сети

Юрий Дудь засветился на митинге во Владивостоке: фото бурно обсуждают в сети
09:48 Сегодня Телеграф

На акции в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке в субботу, 23 января, заметили известного российского блогера и журналиста Юрия Дудя.

Соответствующие фото опубликованы в Instagram.

"Во Владивостоке Дудь пришел на акцию протеста", - говорится в подписи к снимку, на котором блогера видно крупным планом.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Каждому свое (@kazhdomu__svoyo)

 

Также в сети "гуляет" еще одно фото Дудя в компании активистов на акции в поддержку Навального в том же городе.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SPLETNI PRO (@spletni.proo)

 

"Юрий молодец", "У всех разное мнение и разные решения", "Юра, шо ты тут забыл", - прокомментировали пост с фото пользователи.

Дудь во Владивостоке 23 января

Дудь во Владивостоке 23 января

Появлению Дудя на акции во Владивостоке удивилась и журналистка Ксения Собчак. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" она выложила фото Дудя и подписала его следующими словами: "Дудь во Владивостоке? Или *игня?)", по всей видимости, не веря своим глазам.

Собчак о Дуде на акции в поддержку Навального

 Как сообщал "Телеграф", ранее власти РФ всеми силами пытаются сорвать акции в поддержку Навального, который был отправлен под арест сразу же после возвращения из Германии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 608

Все по теме:

Акции, Юрій Дудь, Алексей Навальый.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Очередной шедевр": Дан Балан выпустил клип с финалисткой шоу "Голос країни" и покорил фанов (видео)
02 Байден назначил нового главу Пентагона: что он говорит про Россию
03 Украинцев нагло дурят с поставками газа: что важно знать
04 Россию отшили в ПАСЕ из-за русского языка в Украине
05 В России устроили акции в поддержку Навального: задержания участников не заставили долго ждать (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хлебная машина насмерть сбила женщину-пешехода в Киеве: эксклюзивные фото с места аварии
Хлебная машина насмерть сбила женщину-пешехода в Киеве: эксклюзивные фото с места аварии
Предсказавший пандемию коронавируса Билл Гейтс привился от COVID-19: что известно
Предсказавший пандемию коронавируса Билл Гейтс привился от COVID-19: что известно
Из весны в осень: синоптики рассказали о погодных &quot;качелях&quot; в Украине на выходных
Из весны в осень: синоптики рассказали о погодных "качелях" в Украине на выходных
Кристина Асмус засветила грудь и подписала снимок похабными хештегами
Кристина Асмус засветила грудь и подписала снимок похабными хештегами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь