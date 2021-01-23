Юрий Дудь засветился на митинге во Владивостоке: фото бурно обсуждают в сети

На акции в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке в субботу, 23 января, заметили известного российского блогера и журналиста Юрия Дудя.

Соответствующие фото опубликованы в Instagram.

"Во Владивостоке Дудь пришел на акцию протеста", - говорится в подписи к снимку, на котором блогера видно крупным планом.

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Также в сети "гуляет" еще одно фото Дудя в компании активистов на акции в поддержку Навального в том же городе.

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"Юрий молодец", "У всех разное мнение и разные решения", "Юра, шо ты тут забыл", - прокомментировали пост с фото пользователи.

Появлению Дудя на акции во Владивостоке удивилась и журналистка Ксения Собчак. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" она выложила фото Дудя и подписала его следующими словами: "Дудь во Владивостоке? Или *игня?)", по всей видимости, не веря своим глазам.

Как сообщал "Телеграф", ранее власти РФ всеми силами пытаются сорвать акции в поддержку Навального, который был отправлен под арест сразу же после возвращения из Германии.