Власти РФ всеми силами срывают акции в поддержку Навального: Гозман нашел чем ответить

Президент России Владимир Путин всеми силами старается сорвать акции, организованные оппозиционером Алексеем Навальным, которые должны прокатиться по всей России 23 января, не только задерживая сторонников Навального, но и блокируя все встречи, созданные по случаю акций в российской социальной сети "Вконтакте".

Об этом сообщают в Telegram-канале "Лентач".

"ВК заблокировал все встречи об акциях "Свободу Навальному!". Страницы заблокированы в России по требованию Генпрокуратуры, в других странах они доступны", - говорится в сообщении.

В свою очередь, российский оппозиционный политик Леонид Гозман отметил, что не запрещать нужно акции в поддержку Навального, якобы для того, чтобы на них не били детей, а отдавать "карателям приказ этого не делать".

В сети тут же стали комментировать слова Гозмана.

Отметим, что в понедельник, 18 января российского оппозиционера Алексея Навального суд заключил под стражу на 30 суток сразу же после возвращения в Россию после лечения от отравления в немецкой клинике "Шарите". В свою очередь, Навальный не постеснялся и обозвал президента РФ Владимира Путина "жабой", призвав людей выходить на уличные митинги в субботу, 23 января. Еще одним "подарком" российскому гаранту от Навального стало новое расследование о средствах, потраченных на новый особняк Путина под Геленджиком. Отметим, что за два дня кадры с расследованием посмотрели 56 миллионов человек.