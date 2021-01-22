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Власти РФ всеми силами срывают акции в поддержку Навального: Гозман нашел чем ответить
Власти РФ всеми силами срывают акции в поддержку Навального: Гозман нашел чем ответить

Власти РФ всеми силами срывают акции в поддержку Навального: Гозман нашел чем ответить

Власти РФ всеми силами срывают акции в поддержку Навального: Гозман нашел чем ответить
Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф

Президент России Владимир Путин всеми силами старается сорвать акции, организованные оппозиционером Алексеем Навальным, которые должны прокатиться по всей России 23 января, не только задерживая сторонников Навального, но и блокируя все встречи, созданные по случаю акций в российской социальной сети "Вконтакте".

Об этом сообщают в Telegram-канале "Лентач".

"ВК заблокировал все встречи об акциях "Свободу Навальному!". Страницы заблокированы в России по требованию Генпрокуратуры, в других странах они доступны", - говорится в сообщении.

В свою очередь, российский оппозиционный политик Леонид Гозман отметил, что не запрещать нужно акции в поддержку Навального, якобы для того, чтобы на них не били детей, а отдавать "карателям приказ этого не делать".

В сети тут же стали комментировать слова Гозмана.

Гозман об акциях Навального

Отметим, что в понедельник, 18 января российского оппозиционера Алексея Навального суд заключил под стражу на 30 суток сразу же после возвращения в Россию после лечения от отравления в немецкой клинике "Шарите". В свою очередь, Навальный не постеснялся и  обозвал президента РФ Владимира Путина "жабой",  призвав людей выходить на уличные митинги в субботу, 23 января. Еще одним "подарком" российскому гаранту от Навального стало новое расследование о средствах, потраченных на новый особняк Путина под Геленджиком. Отметим, что за два дня кадры с расследованием посмотрели 56 миллионов человек.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Россия, Акции, Владимир Путин, Алексей Навальный.
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