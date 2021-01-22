По городам России перед акцией протеста объявили охоту на соратников Навального

После того как российского оппозиционера Навального заключили под стражу, его соратники организовывают акции протеста на 23 января. Власти всячески пытаются предостеречь граждан от участия в них, подчеркивая, что мероприятия не согласованы. Полиция проводит обыски и задерживает сотрудников ФБК.
Об этом сообщает российское издание Медуза.
Задержания проходили в Москве и в разных городах России.
Была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией и продюсер канала Navalny Live Любовь Соболь. После того, как составили протокол ее отпустили. Соболь обвиняют в призывах к несогласованной акции.
Любовь @SobolLubov задерживают и вытаскивают из моей машины pic.twitter.com/yXdb6DQQF9
— Воронин Владимир (@vb_voronin) January 21, 2021
В Москве на вокзале задержали сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией и автора расследования о "дворце Путина" Георгия Албурова, его увезли на автозаке в ОВД.
Задержали на Ленинградском pic.twitter.com/eG8DmnzhiZ
— Георгий Албуров (@alburov) January 21, 2021
Также полиция пришла домой к пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш. Она больше часа не открывала полицейским дверь, те угрожали, что составят на нее за это административный протокол. Спустя несколько минут после того, как к ней пришла адвокат, Ярмыш задержали. Полицейские начали осмотр квартиры пресс-секретаря Навального. Ярмыш оставили на ночь в полиции.
У меня в квартире ищут кого-то. Зашли, осматривают. Открыли шкаф!!!
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 21, 2021
О визите полицейских сообщили сотрудник ФБК Николай Ляскин, пресс-секретарь Навального и ФБК Кира Ярмыш, журналисты Александр Плющев и Сергей Смирнов. Полиция пришла также к псковской журналистке Светлане Прокопьевой.
Данное сообщение создано и распространено российским физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Полиция пришла к псковской журналистке Светлане Прокопьевой с предостережением из-за протестов 23 января https://t.co/cHdTivsTDr
— Север.Реалии (@severrealii) January 21, 2021
Мне вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января. Из ОВД все ещё не отпускают.
— Vladlen Los (@VladlenLos) January 21, 2021
23 января сторонники Алексея Навального собираются провести митинг против задержания оппозиционера и его преследований. Призыв к акциям протеста публикуются в социальных сетях. Акции не согласованы с властями, которые заявили, что будут из пресекать и митингующих задерживать.
Власти начали давить на школьников и студентов, чтобы 23 января в 14:00 они не вышли на Пушкинскую площадь в Москве и на центральные улицы других городов: https://t.co/WVqKFtP3rt Тред
— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) January 21, 2021
Как известно, в ряде школ и вузов учащихся и студентов предупреждают о том, чтобы они не ходили на акции 23 января.
Кроме того, полиция в последние дни начала обходить квартиры сотрудников ФБК, журналистов и активистов. Их предостерегают от участия в митингах в поддержку Навального.
Как сообщалось, главный оппозиционер России Алексей Навальный 17 января из Германии вернулся в Россию, его сразу же задержали после прибытия. Сторонники Навального заявили, что в знак протеста организуют масштабную акцию протеста 23 января. После задержания политика ФБК опубликовал расследование о так называемом дворце Путина под Геленджиком. Стоимость проекта оценивают в миллиард долларов.
опубликовал расследование о так называемом дворце Путина под Геленджиком. Стоимость проекта оценивают в миллиард долларов.
Ролик посмотрели на YouTube уже 40 млн пользователей.