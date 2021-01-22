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По городам России перед акцией протеста объявили охоту на соратников Навального

По городам России перед акцией протеста объявили охоту на соратников Навального
07:44 Сегодня Телеграф Фото: facebook

После того как российского оппозиционера Навального заключили под стражу, его соратники организовывают акции протеста на 23 января. Власти всячески пытаются предостеречь граждан от участия в них, подчеркивая, что мероприятия не согласованы. Полиция проводит обыски и задерживает сотрудников ФБК.

Об этом сообщает российское издание Медуза.

Задержания проходили в Москве и в разных городах России. 

Была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией и продюсер канала Navalny Live Любовь Соболь. После того, как составили протокол ее отпустили. Соболь обвиняют в призывах к несогласованной акции.

В Москве на вокзале задержали сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией и автора расследования о "дворце Путина" Георгия Албурова, его увезли на автозаке в ОВД.

Также полиция пришла домой к пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш. Она больше часа не открывала полицейским дверь, те угрожали, что составят на нее за это административный протокол. Спустя несколько минут после того, как к ней пришла адвокат, Ярмыш задержали. Полицейские начали осмотр квартиры пресс-секретаря Навального. Ярмыш оставили на ночь в полиции.

О визите полицейских сообщили сотрудник ФБК Николай Ляскин, пресс-секретарь Навального и ФБК Кира Ярмыш, журналисты Александр Плющев и Сергей Смирнов. Полиция пришла также к псковской журналистке Светлане Прокопьевой.

23 января сторонники Алексея Навального собираются провести митинг против задержания оппозиционера и его преследований. Призыв к акциям протеста публикуются в социальных сетях. Акции не согласованы с властями, которые заявили, что будут из пресекать и митингующих задерживать.

Как известно, в ряде школ и вузов учащихся и студентов предупреждают о том, чтобы они не ходили на акции 23 января.

Кроме того, полиция в последние дни начала обходить квартиры сотрудников ФБК, журналистов и активистов. Их предостерегают от участия в митингах в поддержку Навального.

Как сообщалось, главный оппозиционер России Алексей Навальный 17 января из Германии вернулся в Россию, его сразу же задержали после прибытия.  Сторонники Навального заявили, что в знак протеста организуют масштабную акцию протеста 23 января. После задержания политика ФБК опубликовал расследование о так называемом дворце Путина под Геленджиком. Стоимость проекта оценивают в миллиард долларов.

опубликовал расследование о так называемом дворце Путина под Геленджиком. Стоимость проекта оценивают в миллиард долларов.

Ролик посмотрели на YouTube уже 40 млн пользователей.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 254

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Акция протеста, Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный.
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