Навальный обозвал Путина жабой и позвал россиян на протесты (видео)

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого в понедельник, 18 января, арестовали в России, обозвал президента РФ Владимира Путина "жабой" и призвал людей выходить на уличные митинги.

Об этом говорится в его обращении, размещенном в YouTube.

"Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры? Вы и сами знаете – выхода людей на улицы. Не бойтесь, выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя и свое будущее", – сказал оппозиционер.

По словам Навального, российские власти трусливо организовали судебный процесс над ним в здании органов внутренних дел, чтобы туда никого не пустили.

"Они же боятся, поэтому и делают тайно и срочно. Они боятся вас, тех людей, кто может перестать молчать, и осознать свою силу… Я вас призываю, не молчите, сопротивляйтесь, выходите не улицы. Никто кроме нас самих нас не защитит. Если мы чего-то захотим, мы этого добьемся", – резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее МИД Украины внезапно прокомментировал задержание Навального.