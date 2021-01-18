Скачать
Понедельник, 18.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Шмыгаль оценил вероятность веерных отключений света
Шмыгаль оценил вероятность веерных отключений света
Тарифные протесты продолжаются: активисты перекрыли трассу Киев-Харьков (фото)
Тарифные протесты продолжаются: активисты перекрыли трассу Киев-Харьков (фото)
Катастрофа сухогруза с украинцами в Черном море: найдены тела еще троих моряков
Катастрофа сухогруза с украинцами в Черном море: найдены тела еще троих моряков
Динамо - Легия: полный матч (видео)
Динамо - Легия: полный матч (видео)

Украинский МИД внезапно прокомментировал задержание Навального

Украинский МИД внезапно прокомментировал задержание Навального
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на арест российского оппозиционера Алексея Навального.   

Сообщение соответствующего содержания обнародовано пресс-службой МИД

"Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова", - говорится в сообщении. 

Там также отметили, что политическое преследование несогласных с политикой Кремля является систематической практикой в России, хоть и противоречит ее международным обязательствам и идет в разрез с соглашениями в области прав человека, в которых участвует РФ. 

В связи с этим, в МИД потребовали немедленного освобождения всех политических узников, в том числе и граждан Украины, незаконно удерживаемых Кремлем. 

Также в сообщении международное сообщество призвали к более решительным действиям "для осуждения репрессивных практик власти РФ". 

Как сообщалось ранее, Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.   

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 187

Все по теме:

Россия, МИД, Алексей Навальный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия не допустит гуманитарную катастрофу с водой в Крыму, но дело не в заботе о людях, - Мустафа Джемилев
02 Отчаянная туристка в шортах пыталась забраться на вершину горы в Польше в 20-градусный мороз (фото)
03 Люди прыгали из окон: в Одессе загорелась гостиница (фото, видео)
04 Карантин в Украине снова продлят: Шмыгаль очертил сроки
05 "Отец года": в Киеве мужчина придумал бюджетную замену санкам для детей (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На горнолыжном курорте в России лавина накрыла людей и дома: видео ЧП
На горнолыжном курорте в России лавина накрыла людей и дома: видео ЧП
Джемилев рассказал, реально ли остановить колонизацию Крыма россиянами
Джемилев рассказал, реально ли остановить колонизацию Крыма россиянами
На Крещение Украину накроет антициклон Dragica: прогноз погоды на 19 января
На Крещение Украину накроет антициклон Dragica: прогноз погоды на 19 января
Поздравления с наступающим Крещением Господним в красивых картинках
Поздравления с наступающим Крещением Господним в красивых картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь