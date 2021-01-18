Украинский МИД внезапно прокомментировал задержание Навального

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на арест российского оппозиционера Алексея Навального.

Сообщение соответствующего содержания обнародовано пресс-службой МИД.

"Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что политическое преследование несогласных с политикой Кремля является систематической практикой в России, хоть и противоречит ее международным обязательствам и идет в разрез с соглашениями в области прав человека, в которых участвует РФ.

В связи с этим, в МИД потребовали немедленного освобождения всех политических узников, в том числе и граждан Украины, незаконно удерживаемых Кремлем.

Также в сообщении международное сообщество призвали к более решительным действиям "для осуждения репрессивных практик власти РФ".

Как сообщалось ранее, Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.