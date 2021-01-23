В России устроили акции в поддержку Навального: задержания участников не заставили долго ждать (фото, видео)

В России начались акции в поддержку российского оппозиционера Алексей Навального, в ходе которых уже задержали несколько десятков человек, причем задержания активистов российские силовики проходят в некоторых городах и до начала акций.

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, акции уже начались в Петропавловске-Камчатском, Магадане (около 150 человек), во Владивостоке (около 800 человек), где протестующие выкрикивают: "Перемен!", "Свободу!" и сбили шлем с ОМОНовца. Также они перекрыли движение на одной из центральных улиц города.

В Хабаровске, где собрались 200-300 человек, перед началом акции силовики задержали координатора местного штаба Навального Алексея Ворсина, журналистов издания RusNews Сергея Плотникова и Данила Куликова, председателя местного отделения Либертарианской партии Артема Мозгова. Непосредственно во время митинга и шествия сотрудники ОМОН задержали несколько протестующих. Протестующие пытаются отбивать единомышленников у силовиков, которые их задерживают.

В Хабаровске на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального на площади Ленина собралось 250-300 человек.



Вопреки ожиданиям, Хабаровск не стал оплотом Дальневосточного протеста.#23январяРаботайтеБратья #СопливаяРеволюция #Леша275 #НавальныйЖуликИвор #гульфикфюрер pic.twitter.com/qPwrJEHleG — ВетеранОМОН  (@VeteranOMON) January 23, 2021

Протесты также проходят в Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске. В Иркутске, где акция начнется позже, задержали и доставили в отдел полиции заместителя координатора местного штаба Навального Захара Сарапулова. На него составляют протокол за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

По данным ОВД-Инфо на 7.50, в России с начала акций в поддержку Навального задержали уже 33 человека: 16 – в Хабаровске, 9 – в Южно-Сахалинске, 3 – Во Владивостоке , 2 – в Иркутске и по 1 –в Москве, в Владимире и Нижнем Новгороде.

Отметим, что в понедельник, 18 января российского оппозиционера Алексея Навального суд заключил под стражу на 30 суток сразу же после возвращения в Россию после лечения от отравления в немецкой клинике "Шарите". В свою очередь, Навальный не постеснялся и обозвал президента РФ Владимира Путина "жабой", призвав людей выходить на уличные митинги в субботу, 23 января. Еще одним "подарком" российскому гаранту от Навального стало новое расследование о средствах, потраченных на новый особняк Путина под Геленджиком. Отметим, что за два дня кадры с расследованием посмотрели 56 миллионов человек.

Как сообщал "Телеграф", ранее власти РФ всеми силами срывают акции в поддержку Навального