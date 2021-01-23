Скачать
Суббота, 23.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Байден назначил нового главу Пентагона: что он говорит про Россию
Байден назначил нового главу Пентагона: что он говорит про Россию
Украинцев нагло дурят с поставками газа: что важно знать
Украинцев нагло дурят с поставками газа: что важно знать
В России устроили акции в поддержку Навального: задержания участников не заставили долго ждать (фото, видео)
В России устроили акции в поддержку Навального: задержания участников не заставили долго ждать (фото, видео)
Власти РФ всеми силами срывают акции в поддержку Навального: Гозман нашел чем ответить
Власти РФ всеми силами срывают акции в поддержку Навального: Гозман нашел чем ответить

В России устроили акции в поддержку Навального: задержания участников не заставили долго ждать (фото, видео)

В России устроили акции в поддержку Навального: задержания участников не заставили долго ждать (фото, видео)
Обновлено 08:03 Сегодня Телеграф

В России начались акции в поддержку российского оппозиционера Алексей Навального, в ходе которых уже задержали несколько десятков человек, причем задержания активистов российские силовики проходят в некоторых городах и до начала акций.

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, акции уже начались в Петропавловске-Камчатском, Магадане (около 150 человек), во Владивостоке (около 800 человек), где протестующие выкрикивают: "Перемен!", "Свободу!" и сбили шлем с ОМОНовца. Также они перекрыли движение на одной из центральных улиц города.

В Хабаровске, где собрались 200-300 человек, перед началом акции силовики задержали координатора местного штаба Навального Алексея Ворсина, журналистов издания RusNews Сергея Плотникова и Данила Куликова, председателя местного отделения Либертарианской партии Артема Мозгова. Непосредственно во время митинга и шествия сотрудники ОМОН задержали несколько протестующих. Протестующие пытаются отбивать единомышленников у силовиков, которые их задерживают.

Протесты также проходят в Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске. В Иркутске, где акция начнется позже, задержали и доставили в отдел полиции заместителя координатора местного штаба Навального Захара Сарапулова. На него составляют протокол за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

Акции Навальный 23 января

Акции Навальный 23 января

По данным ОВД-Инфо на 7.50, в России с начала акций в поддержку Навального задержали уже 33 человека: 16 – в Хабаровске, 9 – в Южно-Сахалинске, 3 – Во Владивостоке , 2 – в Иркутске и по 1 –в Москве, в Владимире и Нижнем Новгороде.

Отметим, что в понедельник, 18 января российского оппозиционера Алексея Навального суд заключил под стражу на 30 суток сразу же после возвращения в Россию после лечения от отравления в немецкой клинике "Шарите". В свою очередь, Навальный не постеснялся и  обозвал президента РФ Владимира Путина "жабой",  призвав людей выходить на уличные митинги в субботу, 23 января. Еще одним "подарком" российскому гаранту от Навального стало новое расследование о средствах, потраченных на новый особняк Путина под Геленджиком. Отметим, что за два дня кадры с расследованием посмотрели 56 миллионов человек.

Как сообщал "Телеграф", ранее власти РФ всеми силами срывают акции в поддержку Навального

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 202

Все по теме:

Россия, Акции, Алексей Навальный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Очередной шедевр": Дан Балан выпустил клип с финалисткой шоу "Голос країни" и покорил фанов (видео)
02 Россию отшили в ПАСЕ из-за русского языка в Украине
03 Байден назначил нового главу Пентагона: что он говорит про Россию
04 Стилист Пугачевой обвинил Леди Гагу в плагиате наряда "Примадонны": в сети ответили насмешками
05 Дога, Евтушенко и даже Дорофеева: кто они - самые популярные тиктокеры Украины (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Власти хотят продать &quot;Нафтогаз&quot;: озвучен сценарий
Власти хотят продать "Нафтогаз": озвучен сценарий
Предсказавший пандемию коронавируса Билл Гейтс привился от COVID-19: что известно
Предсказавший пандемию коронавируса Билл Гейтс привился от COVID-19: что известно
Из весны в осень: синоптики рассказали о погодных &quot;качелях&quot; в Украине на выходных
Из весны в осень: синоптики рассказали о погодных "качелях" в Украине на выходных
Какой праздник 23 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 23 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь