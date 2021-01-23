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Жену Навального задержали в Москве: фото из автозака

Жену Навального задержали в Москве: фото из автозака
14:36 Сегодня Телеграф

Во время акции в поддержку арестованного Алексея Навального в Москве в субботу, 23 января, задержали его супругу, Юлию.

Фото из автозака выложила сама Навальная в Instagram.

"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", - написала она.

Задержание Навальной

Интересно, что Навальную задержали буквально через полчаса после того, как она выложила фото с московской акции в соцсети.

 
 
 
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Публикация от @yulia_navalnaya

 

По данным "ОВД-Инфо", по состоянию на 14:30 (по киевскому времени) по всей России на акциях поддержки Навального задержаны уже 863 человека, в том числе 191 активист - в Москве. Среди задержанных есть несовершеннолетние.

Отметим, что в понедельник, 18 января российского оппозиционера Алексея Навального суд заключил под стражу на 30 суток сразу же после возвращения в Россию после лечения от отравления в немецкой клинике "Шарите". В свою очередь, Навальный не постеснялся и  обозвал президента РФ Владимира Путина "жабой",  призвав людей выходить на уличные митинги в субботу, 23 января. Еще одним "подарком" российскому гаранту от Навального стало новое расследование о средствах, потраченных на новый особняк Путина под Геленджиком. Отметим, что за два дня кадры с расследованием посмотрели 56 миллионов человек.

Как сообщал "Телеграф", ранее на акции в поддержку Навального во Владивостоке заметили известного блогера Юрия Дудя.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Акции, Задержания, Алексей Навальный, Юлия Навальная.
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