Евровидение 2021: обязательным условием участия в конкурсе стала запись живого выступления

Музыкальный конкурс Евровидение в 2021 году точно состоится «несмотря ни на что». Ну, по крайней мере так обещают организаторы шоу. Ранее, было представлено четыре варианта проведения конкурса. Какой из них будет использован, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.

Чтобы гарантировать участие артистов в конкурсе, организаторы ввели новое правило.

Каждый участник должен будет заранее записать свое живое выступление, которое и станет гарантией участия в конкурсе. Эту запись должны будут передать организаторам до начала конкурса. Запись будет происходить в реальном времени (как это было бы на Конкурсе) без внесения каких-либо изменений в вокал или какую-либо часть самого выступления после записи.

Такое решение было принято, чтобы, если участник не сможет приехать в Роттердам или же по прибытии его поместят на карантин, то у него все равно оставалась возможность выступить на конкурсе.

Отметим, что организаторы Евровидения разрешили победителям отборов 2020 года участвовать и в 2021 году, однако песня должна быть новая.

Победители украинского отбора группа Go-A уже сообщила, что согласны принять участие в Евровидении-2021 и рассказали о планах на конкурсную песню.

Также, известно, что результаты жеребьевки 2020 года остаются прежними и для 2021 года. Так, как список участвующих стран за год не изменился, то и менять порядок выступлений нет смысла.

Ранее, «Телеграф» сообщал, когда именно пройдет музыкальный конкурс Евровидение в 2021 году.