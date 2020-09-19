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Евровидение-2021: представлены четыре варианта проведения песенного конкурса

Евровидение-2021: представлены четыре варианта проведения песенного конкурса
14:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: instagram
Организаторы самого главного международного песенного конкурса Евровидение-2021 назвали четыре варианта проведения мероприятия.

Организаторы международного конкурса "Евровидение" представили четыре варианта проведения мероприятия в следующем году. Об этом сообщается на сайте конкурса.

В оргкомитете уточнили, что всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.

Первый сценарий развития событий - традиционный: конкурс пройдет в концертном зале Ahoy в Роттердаме с "живыми" выступлениями исполнителей и в присутствии зрителей. Участники конкурса также смогут принимать участия в других мероприятиях в Роттердаме.

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Согласно второму сценарию, между артистами и зрителями будет введена дистанция в 1,5 м, а число членов делегаций и представителей прессы - сокращено.

Третий вариант, кроме социального дистанцирования, предусматривает ограниченное число выступающих музыкантов. Кроме того, конкурсанты смогут выступить удаленно из своих стран.

Согласно четвертому сценарию, предусматривается проведение конкурса в отсутствие зрителей в зале и без организации мероприятий в Роттердаме. Участники выступят удаленно из своих стран, а их выступления покажут в едином телешоу с арены Ahoy.

Окончательное решение о том, по какому же сценарию пройдет Евровидение, будет принято в начале 2021 года.

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Как сообщалось ранее, два полуфинала песенного конкурса "Евровидения" в 2021 году запланированы на 18 мая и 20 мая, а Гранд-финал - на 22 мая.

Артисты, которые из-за вспышки коронавируса не смогли выступить в этом году, должны подготовить новую песню.

Украину будет представлять солистка группы Go_A Екатерина Павленко, прошедшая Нацотбор на Евровидение-2020.

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Евровидение, Евровидение 2021.

Автор:

Телеграф
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