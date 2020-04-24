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Когда и где состоится песенный конкурс "Евровидение-2021"

Когда и где состоится песенный конкурс "Евровидение-2021"
17:38 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Члены городского совета Роттердама, в четверг, 23 апреля, проголосовали за то, чтобы принять у себя конкурс "Евровидение" в 2021 году.

Роттердам готов принять у себя Евровидение в 2021 году. Городской совет объявил об этом в четверг днем во время голосования по этому вопросу. Большинство членов совета согласились, что город должен организовать конкурс, который был отменен в этом году из-за пандемии коронавируса.

Европейский вещательный союз (EBU) запросил решение от муниципалитета Роттердама до конца этого месяца. Ранее появились сомнения, должен ли Роттердам продолжить подготовку конкурсу, учитывая, что ему потребуется покрыть 6,7 млн евро потерянных инвестиций после отмены конкурса 2020 года. Некоторые считают, что эти миллионы евро лучше потратить на борьбу с бедностью в городе.

В то же время, власти Роттердама надеются, что предприниматели получат экономический стимул от проведения в городе конкурса Евровидение. Отмечается, что партия Leefbaar Rotterdam предложила раздачу бесплатных билетов тем, кто работает в сфере здравоохранения.

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Мероприятие может состояться в те же даты, что и планировалось провести его в этом году - 12-16 мая, и в том же месте - в концертном зале Ahoy.

Не смотря на то, что конкурс пройдет через год, не закрывают глаза и на все еще имеющуюся угрозу коронавируса.

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Чтобы дать окончательный ответ, нидерландские организаторы и Европейский вещательный союз должны решить ряд организационных, административных и финансовых вопросов. Ожидается, что окончательно ясность будет внесена в мае.

Напомним, масштабное альтернативное шоу Europe Shine A Light, которое состоится 16 мая в 22:00 вместо отмененного из-за коронавируса песенного конкурса в Роттердаме, будут транслировать 46 стран.

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Нидерланды, Конкурс, Дата, Роттердам, EBU, Евровидение 2020, Евровидение 2021, Ahoy.
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