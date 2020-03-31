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Арену для Евровидения-2020 переоборудуют в госпиталь на 680 коек (Фото)

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Арену для Евровидения-2020 переоборудуют в госпиталь на 680 коек (Фото)
13:08 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:Госпиталь будет принимать пациентов как с коронавирусом, так и без него.

Поскольку Евровидение-2020 пришлось отменить из-за коронавируса, в Роттердаме приняли решение превратить арену Ahoy, где должны были выступать конкурсанты, под временный госпиталь на 680 коек.

Как сообщает местное издание AD, в ближайшее время уже будут готовы 88 коек - 22 четырехместных номера. Каждый со своим душем и туалетом. Есть место для врачей, медсестер и место для отдыха.

Госпиталь будет принимать пациентов как с коронавирусом, так и без него, которым не нужно идти в больницу, но которые также не могут оставаться дома. В этом здании можно будет находиться и больным с другими диагнозами в случае, если голландские больницы будут переполнены - они будут в отдельных боксах.

Также в среду первые номера в отеле Van der Valk Ridderkerk будут готовы немедленно принять пациентов. Это касается людей, у которых был положительный результат теста, но которые временно не могут оставаться дома, потому что, например, они живут вместе с кем-то, кто очень уязвим.

Домашние концерты Евровидения: организаторы запустили проект на YouTube

Напомним, организаторы Евровидения планируют показать альтернативное шоу. В мае выйдет CD-альбом с песнями отмененного Евровидения-2020. Также стало известно, что конкурсанты этого года смогут принять участие в перенесенном на 2021 год Евровидении, но песни нужны будут новые.

Украина должна была представлять группа Go_A с песней "Соловей", но организаторы Международного песенного конкурса запретили участникам следующего года выступать с песней, которую они должны были представить в этом году.Музыканты уже приняли предложение выступить на Евровидении в следующем году.

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Нидерланды, Госпиталь, Роттердам, Арена, Коронавирус, Евровидение 2020, Евровидение 2021, Ahoy, Van der Valk Ridderkerk.
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