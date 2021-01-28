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Василий Лановой в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Василий Лановой в тяжелом состоянии из-за коронавируса
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известного российского актера Василия Ланового перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 28 января состояние артиста резко ухудшилось, а уровень сатурации (кислорода в крови) упал.

О том, что состояние заболевшего коронавирусом артиста значительно ухудшилось, сообщает Telegram-канал Mash.

"Василия Ланового подключили к искусственной вентиляции легких - он в тяжелом состоянии в реанимации", - пишет канал.

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Отмечается, что 83-летнего актера и его супругу Ирину Купченко госпитализировали с COVID-19 в начале января. На фоне вируса у Ланового была диагностирована пневмония.

 
 
 
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Василий Лановой и Ирина Купченко

Ранее 31 декабря Василий Лановой сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат, но за последние дни артист получил четыре отрицательных теста на коронавирус.

Василий Лановой родился в Москве 16 января 1934 года. Является сыном украинских крестьян из села Стримба Кодымского района Одесской области.

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Известен по фильмам "Алые паруса", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Приступить к ликвидации". С 1957 года работает в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова.

василий лановой алые паруса

Кадр из фильма "Алые паруса" (1961)

Также известен поддержкой путинской политики против Украины. В феврале 2014 года обратился к тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу с призывом применения силы к участникам Евромайдана. 11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Путина в Крыму и Украине.

Василий Лановой заболел коронавирусом

Церемония вручения медалей "Герой Труда Российской Федерации", 29 апреля 2019 года. Фото: Википедия

В мае 2014 года Василий Лановой попал в реанимацию, после того, как узнал о смерти своей первой жены, актрисы Татьяны Самойловой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 323

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Коронавирус, Василий Лановой, Covid-19, Ирина Купченко.
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