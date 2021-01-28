Жена Михаила Ефремова потребовала отдать ей его деньги: подробности

Жена российского актера Михаила Ефремова потребовала отдать ей все деньги, которые он от нее спрятал.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Меш.

Согласно предоставленной информации, незадолго до ареста актер обналичил свои накопления и закрыл их в банковской ячейке, к которой есть доступ только у него.

В то время, как он в тюрьме, запасы родных истощаются.

И теперь супруга артиста Софья Кругликова очень злится и посылает к нему в колонию своих адвокатов и требует подписать передачу прав на банковскую ячейку.

При этом, актер так и не дал права на согласие, в ответ на это его жена отказалась присылать ему передачки.

Стоит напомнить, что ранее в сети рассказали, как Михаил Ефремов уже адаптируется к жизни за решеткой.