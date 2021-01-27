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Михаил Ефремов ударился в работу в колонии: стало известно, как артист проводит время за решеткой

Михаил Ефремов ударился в работу в колонии: стало известно, как артист проводит время за решеткой
08:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Российский актер Михаил Ефремов уже плавно адаптируется к жизни за решеткой. 

Об этом сообщили "СтарХит", они также узнали, как Михаил Олегович сейчас живет в тюрьме. 

Сам актер, который сейчас отбывает срок в колонии под Белгородом, уже признавался, вряд ли когда-нибудь оправится от произошедшего и сможет работать по своей профессии. 

"Сначала ему было тяжко, но потом потихоньку адаптировался, говорит, что жить там можно, и, может, даже нужно, — рассказали люди из окружения Ефремова. — Все к нему очень хорошо относятся, и другие заключенные, и начальство называют "дядя Миша". Он со всеми ладит, условиями доволен, едой — тоже. Хотя режим дня, конечно, немного непривычный — очень ранние подъемы. Говорит, что так, мол, и жаворонком станет".  

В исправительной колонии большую часть дня осужденные проводят за работой. Выбор специальностей самый разнообразный — есть и пекари, и швеи, и токари, и электромонтеры. "Михаил тоже трудится, — рассказывает источник. — Когда он немного приболел, подхватил насморк, и его на какое-то время освободили от работы, то даже как-то непривычно себя чувствовал: мол, лучше чем-то заниматься, так день быстрее проходит".

При этом, заключенным разрешается связываться с родными по телефону, есть даже платная возможность видеосвязи. А вот приезжать на свидания близкие актера пока не могут — из-за карантина. Допускаются до встреч только адвокаты.

"Жене Миша звонит почти каждый день, — продолжают в окружении Ефремова. — Для этого нужно ходить в соседний отряд. С друзьями переписывается, никто про него не забывает, все поддерживают. А сколько посылок шлют — и теплую одежду, и какие-то закрутки, сладости, и чего только там нет. Но у каждого заключенного лимит на передачи. Поэтому многое, к сожалению, приходится утилизировать".

Стоит напомнить, что ранее рассказали, на кого актер Михаил Ефремов учится в колонии и как себя ведет.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Михаил Ефремов.
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