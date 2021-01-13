Осужденному за смертельное ДТП Ефремову нашли в тюрьме занятие для души

Российский актер Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 общего режима в Белгородской области за совершение смертельного ДТП. В колонии актер учится на швею. Михаил ведет себя образцово и уже находится на хорошем счету у администрации.

Актер Борис Ливанов также имеет личный опыт пребывания в местах лишения свободы. В одном из своих интервью артист заявил, что тюрьма - это спасение для актера. Борис Васильевич считает, что заключение пойдет Михаилу Ефремову только на пользу. Он уверен, что никакое родство и заслуги не должны давать осужденным никаких поблажек.

Борис Ливанов рассказал, что, так как Ефремов - религиозный человек, ему предложили обслуживать храм в колонии.

Также, Ливанов признался, что в этой ситуации сочувствует не Ефремову, а семье Захаровых. Но все же считает, что то, что дальше будет происходить с Ефремовым пойдет ему на пользу.

“Миша эту ситуацию строил своими собственными руками. Наконец она произошла. Для него как для личности это хороший способ вернуться к самому себе” - говорит Ливанов.

Ранее, “Телеграф” писал, что Новый 2021 год Ефремов провел непривычно для себя - без спиртного.