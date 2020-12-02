Михаила Ефремова поместили на карантин в колонии

В понедельник, 30 ноября, адвокат Михаила Ефремова сообщил, что 1 декабря актера переводят в колонию после карантина. 2 декабря стало известно, что Ефремов прибыл в Исправительную колонию №4 общего режима в Белгородской области для отбывания наказания за совершенное ДТП со смертельным исходом.

Теперь он должен провести 15-дневный карантин, прежде чем будет помещен в камеру к остальным заключенным.

Об этом сообщает телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти» ссылаясь на УФСИН.

Как ранее сообщали СМИ, в колонии, куда направили актера, в камерах живут по 20-30 человек, которые спят на двухэтажных кроватях. Во время отбывания наказания заключенные осваивают профессии токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика и повара.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Михаил Ефремов написал письмо вдове погибшего Сергея Захарова.