Последний день в СИЗО: Михаила Ефремова переводят в колонию

Российский актер Михаил Ефремов был осужден за совершение смертельного ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. Артисту присудили 7, 5 лет колонии общего режима.

20 ноября в сети появились первые фото Ефремова из белгородского СИЗО, которые вызвали бурю обсуждений среди пользователей.

В понедельник, 30 ноября, адвокат Андрей Алешкин, который представляет актёра в суде, заявил, что 1 декабря артиста переводят из СИЗО в колонию после 20-дневного карантина.

Михаил Ефремов будет отбывать свой срок в Исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

СМИ сообщают, что в колонии, куда направили Михаила Олеговича, актер будет (должен) жить в комнате, где находится 20-30 человек, которые спят на двухэтажных кроватях. Во время отбывания наказания, заключенные могут освоить профессии токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика и повара.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что жена Михаила Ефремова София Кругликова решила подать на развод.