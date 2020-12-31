Самая необычная встреча Нового года: как будет отмечать праздник Михаил Ефремов в колонии

Российский актер Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 общего режима в Белгородской области. Артист осваивает для себя новое ремесло - учится на швею-моториста.

Артист быстро приспособился к новым условиям жизни и старается вести себя образцово - Михаил уже на хорошем счету у администрации и в авторитете у сокамерников. Однако его друг Никита Джигурда сообщил, что Ефремов все равно переживает не лучшее время, и впал в депрессию.

«Он находится в шоке, мало с кем общается, весь в себе. Человек в стрессе, понимаете? Ефремов пребывает в удрученном состоянии», — сообщил Джигурда.

Также, стало известно, что новогодняя ночь у Ефремова пройдет в необычном для него формате – в спартанских условиях, да еще и без капли алкоголя.Единственное послабление режима, на которое может рассчитывать заключённый Ефремов - это более поздний отбой.

Но без подарка российский актер не останется. Родные Михаила смогли передать ему посылку.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что супруга погибшего в ДТП Сергея Захарова рассказала об истинном отношении Ефремова к ней и сыну.