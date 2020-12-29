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"Не было даже капли сочувствия": родные жертвы Ефремова открыли предысторию его извинений

"Не было даже капли сочувствия": родные жертвы Ефремова открыли предысторию его извинений
Обновлено 16:15 Сегодня Телеграф фото: RT

Родные Сергея Захарова, ставшего жертвой ДТП,  которое устроил российский актер Михаил Ефремов, заявили, что никто с его стороны из-за случившегося с ними не связывался.

"С нами никто и никогда не связывался со стороны Михаила Ефремова: ни лично, ни через нашего адвоката Александра Добровинского, ни через кого бы то ни было ещё. И денег нам никто не предлагал", - рассказала супруга погибшего, Маргарита.

По ее словам, они никогда не требовали ни 200 млн рублей, ни 150 млн, ни 40 млн.

"Откуда появлялись эти суммы и у кого именно мы их требовали - всегда было загадкой", - удивляется она.

Удивление у Маргариты вызвало и письмо, написанное ей Ефремовым из тюрьмы.

"Да, я его прочитала и была очень удивлена, так как, повторюсь, до этого с нами никто не связывался. А во время суда в наш адрес звучали лишь гадости и оскорбления. До сих пор помню, как до слёз было обидно, когда Пашаев сказал: "Не плачете, отвечая на вопрос о гибели мужа, - не подготовились?" А я, наоборот, старалась сдерживаться и не показывать свои эмоции в суде - это же моя личная боль", - объяснила женщина.

Кроме того, Захарова теряется в догадках, с чего вдруг актер стал писать письма с извинениями.

"Для нашей семьи это загадка. Зачем сначала было выливать ушат грязи на нас? Как можно было не понять нашего горя? Я уже не говорю о том, что не было даже капли сочувствия. Он смотрел на нас свысока. Наверное, считал, раз мы не из столицы, то мы не достойны внимания, уважения... И такое поведение было настолько унизительным", - призналась супруга погибшего.

По ее словам, со стороны выглядело лицемерной запись видео с извинениями, которое Ефремов удалил.

"Это видео показалось нам лицемерным. Было непонятно, почему он обратился ко всем, а не к нам лично? Зачем эта показуха? Ему важно было, чтобы люди его простили, наверное, чтобы продолжали ходить на его спектакли. Может быть, он об этом думал, когда записывал видео", - предположила женщина.

По ее мнению, когда Ефремов изменил свою позицию, стало понятно, что видео записано для того, "чтобы себя обелить, чтобы его начали жалеть и просить за него в суде, а когда понял, что ему не поверили, решил от своих же слов отречься".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как ведет себя Михаил Ефремов в колонии.

 

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Все по теме:

ДТП, Москва, Михаил Ефремов, Аварии, Сергей Захаров.

Автор:

Телеграф
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