Ведет себя отлично и учится шить: появились первые фото Ефремова в тюремной робе

Российский актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание в исправительной колонии №4 общего режима в Белгородской области, оказался в отряде с облегченными условиями пребывания и учится на швею-моториста.

Об этом сообщает "Занавес".

Ефремов ведет себя образцово. Не требуя никаких дополнительных привилегий, учитывая его актерские заслуги. Известно, что новогоднюю ночь заключенным, в том числе и актеру, разрешат лечь в час ночи. В планах у Ефремова открыть в колонии любительский театр. Кроме того, когда он выучится на швею-моториста, на что уйдет около трех месяцев, он будет, кроме того прочего и работать по полученной специальности.

Напомним, за смертельное ДТП, устроенное Михаилом Ефремовым в Москве, в колонии ему предстоит провести 7,5 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Михаил Ефремов написал письмо вдове погибшего Сергея Захарова.

Также жена Михаила Ефремова София Кругликова решила подать на развод.