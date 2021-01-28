После расставания с Давой Бузова показала свои "кулинарные" способности (фото)

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в очередной раз озадачила подписчиков. После скандального расставания с рэпером и видеоблогером Давой (наст. имя Давид Манукян) звезда реалити "Дом 2" оконфузилась с рекламой пельменей.

Новое фото появилось в Инстаграме Бузовой, что вызвало много смешных комментариев со стороны ее подписчиков. На снимке 35-летняя Ольга предстает на фоне кухни в простой белой футболке и стильными очками, а перед ней стоит тарелка злополучных пельменей, которые вызывают много вопросов.

"Я считаю, что это стереотип, который давно пора забыть. Тратить время на готовку в современном мире – это непозволительная роскошь", - написала телеведущая в новом посте.

View this post on Instagram A post shared by Ольга Бузова (@buzova86)

На обнародованном снимке Бузова даже занесла вилку над тарелкой, как-будто собирается отведать пельмени. И ничего, что они сырые.

"Они сырые что ли?", - пишут фолловеры в комментариях. "Олечка, прежде чем есть надо ее приготовить) сварить там пожарить", "Сырые пельмени ешь? Ты не ты когда голодна. Люди читайте состав прежде чем покупать и будьте здоровы", "Естественно ты кушаешь эти пельмени, мы верим".

А в Telegram-канале YOBAJUR указали, что реклама у звезды российского шоу-бизнеса стоит около миллиона рублей.

Напомним, после разрыва Бузовой с рэпером, его мама, Анна Манукян, рассказала свою правду про бывшую девушку Давы. Сам же рэпер впервые недавно прокомментировал сложившуюся ситуацию и волну хейта в свою сторону.