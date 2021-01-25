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Это пройденный этап: Дава впервые рассказал о разрыве с Бузовой

Это пройденный этап: Дава впервые рассказал о разрыве с Бузовой
Обновлено 12:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram

22 января известная российская певица Ольга Бузова заявила, что их отношения с Давидом Манукяном, известным как репер Дава, подошли к концу. После артистка начала настраивать своих поклонников против репера, призывая их отписываться от Давида.

Стоит отметить, что мама Давы, Анна Манукян, не прошла мимо волны хейта, которая вылилась на ее сына, и рассказала свою правду про Олю Бузову. Сам же репер никак не комментировал сложившуюся ситуацию.

24 января состоялся второй эфир “Танцев со звездами”, в котором Давид принимает участие. Ведущий шоу Андрей Малахов не смог обойти тему расставания с Бузовой и спросил Манукяна о причинах разрыва.

Дава не стал вдаваться в подробности, заявив, что не хочет говорить о своей личной жизни. Лишь отметил, что эти отношения - "пройденный этап".

"К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться" - рассказал Давид.

 
 
 
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Публикация от НОВОСТИ ИЗ МИРА МУЗЫКИ (@russian_music_news)

Ранее, “Телеграф” писал, что Манукян попал в больницу за день до выступления.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 232

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Отношения, Ольга Бузова, Дава, Давид Манукян.
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