"Да Вы вообще девочка": 32-летнюю Кристину Асмус сравнили со школьницей (фото)

Российская актриса Кристина Асмус, наиболее известна по роли Варвары Черноус в сериале "Интерны", недавно кардинально сменила свой цвет волос и стала брюнеткой. Новые изменения во внешности актрисе пришлось воплотить ради очередной роли в кино.
Несмотря на то, что Асмус всегда выглядела моложе своих лет, благодаря ангельской внешности ей удалось пробиться в российский шоу-бизнес и заполучить роли, принесшие ей славу и успех. Да вот только актриса не всегда понимала, почему ее поклонники не всегда воспринимают ее по реальному возрасту, а Кристине сейчас 32 года.
"Никогда не понимала комментаторов, которые писали под моими фотками - "больше 18 не дашь". Вроде и глаза выпучиваешь а-ля дикая кошка и губы в 2 раза больше карандашом малюешь. Но! В декабре я снималась в школе и там в массовке были реальные старшеклассницы. И я офигела!!!!! Они так выглядят... Я им с натяжкой в младшие дочери гожусь", - удивляется актриса.
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Фолловеры Асмус сделали комплименты моложавой внешности любимицы и отметили, что Кристина выглядит на свой возраст очень даже хорошо.
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Ранее Кристина Асмус повеселила сеть ироничными, похабными хештегами к пикантному фото.