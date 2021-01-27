"Да Вы вообще девочка": 32-летнюю Кристину Асмус сравнили со школьницей (фото)

Российская актриса Кристина Асмус, наиболее известна по роли Варвары Черноус в сериале "Интерны", недавно кардинально сменила свой цвет волос и стала брюнеткой. Новые изменения во внешности актрисе пришлось воплотить ради очередной роли в кино.

Несмотря на то, что Асмус всегда выглядела моложе своих лет, благодаря ангельской внешности ей удалось пробиться в российский шоу-бизнес и заполучить роли, принесшие ей славу и успех. Да вот только актриса не всегда понимала, почему ее поклонники не всегда воспринимают ее по реальному возрасту, а Кристине сейчас 32 года.

"Никогда не понимала комментаторов, которые писали под моими фотками - "больше 18 не дашь". Вроде и глаза выпучиваешь а-ля дикая кошка и губы в 2 раза больше карандашом малюешь. Но! В декабре я снималась в школе и там в массовке были реальные старшеклассницы. И я офигела!!!!! Они так выглядят... Я им с натяжкой в младшие дочери гожусь", - удивляется актриса.

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Фолловеры Асмус сделали комплименты моложавой внешности любимицы и отметили, что Кристина выглядит на свой возраст очень даже хорошо.

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View this post on Instagram A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina)

View this post on Instagram A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina)

Ранее Кристина Асмус повеселила сеть ироничными, похабными хештегами к пикантному фото.