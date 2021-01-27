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Дженнифер Энистон осветлила волосы и анонсировала съемки второго сезона сериала "Утреннее шоу" (фото)

Дженнифер Энистон осветлила волосы и анонсировала съемки второго сезона сериала "Утреннее шоу" (фото)
Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram The Morning Show

Американская актриса Дженнифер Энистон, наиболее известная по роли Рэйчел Грин в популярным на все времена ситкоме "Друзья", поделилась фотографией со своим стилистом Крисом Макмилланом.

На снимке голливудская звезда предстала с распущенными, осветленными волосами, а за ней на заднем плане стоит сам Макмиллан. К тому же актриса, которая 11 февраля отмечает свое 52-летие, сообщила, что вернулась к работе над сериалом Apple TV+ под названием "Утреннее шоу".

"И, мы вернулись...", - написала Энистон.

 
 
 
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Дженнифер играет вместе с Риз Уизерспун, которая исполняет роль амбициозного журналиста Брэдли Джексона в "Утреннем шоу". Дженнифер в роли Алекс Леви, популярной телеведущей, изо всех сил пытается сохранить свою работу в качестве главного лидера новостей после того, как ее коллега Митч Кесслер (Стив Каррелл) был уволен из-за сексуального скандала.

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Премьера "Утреннего шоу" состоялась на видеосервисе Apple TV+ 1 ноября 2019 года.

Съемки второго сезона сериала начались в прошлом году, но позже были приостановлены из-за COVID-19. Возвращение проекта было подтверждено Apple всего через неделю после выхода первого сезона.

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Шоу полюбили не только зрители, но и критики, а его ведущие звезды, Дженнифер и Риз, получили высокую оценку. Дженнифер получила премию Гильдии киноактеров за роль в сериале, а Риз получила премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль.

 
 
 
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Ранее 51-летняя Дженнифер Энистон показала подтянутую фигуру и раскрыла секрет своего стройного тела.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 315

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Apple, Дженнифер Энистон, Утреннее шоу, Крис Макмиллан, Утреннее шоу 2.
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