Эллиот Пейдж разводится с женой после заявления о трансгендерности

В декабре 2020 года тогда еще актриса Эллен Пейдж шокировала всех своим каминг-аутом. Она заявила, что считает себя трансгендером и попросила принимать ее, как мужчину. С тех пор Эллен позиционирует себя, как Эллиот Пейдж.

26 января стало известно, что спустя три года брака, актер решил подать на развод со своей супругой танцовщицей Эммой Портнер.

Об этом сообщает издание Page Six.

Во вторник (26 января) в Верховный суд Манхэттена поступило заявление о разводе от супругов. Причина развода - неизвестна. Пара лишь сообщает, что это тщательно обдуманное решение.

"Мы очень уважаем друг друга и остаемся близкими друзьями" - говорится в совместном заявлении пары.

Напомним, что отношения пары берут свое начало в 2017 году. Спустя полгода, в январе 2018 года, Эллиот и Эмма поженились. Хотя многие детали их свадьбы не разглашаются, пара никогда не стеснялась демонстрировать свою любовь друг к другу в социальных сетях.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @elliotpage

Эммой Портнер - канадская танцовщица и хореограф, хорошо известная среди крупнейших звезд музыкальной индустрии. Портнер танцует с 3 лет. В 2014 году в возрасте 20 лет American Dance Awards назвала ее молодым хореографом года.

В 2015 году она снялась в музыкальном клипе Джастина Бибера на песню "Live Is Worth Living", а затем поставила хореографию для мирового турне поп-звезды в 2016 году.

Помимо преподавания, она также продолжает заниматься танцами в кино.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ким Кардашян и Канье Уэст разводятся после 6 лет брака.