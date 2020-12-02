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Теперь мужчина: каминг-аут известной актрисы Эллен Пейдж взорвал сеть

Теперь мужчина: каминг-аут известной актрисы Эллен Пейдж взорвал сеть
Обновлено 09:59 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

33-летняя канадская актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут. Девушка заявила, что она трансгендер и чувствует себя мужчиной.

Признание Пейдж появилось на ее страницах в соцсетях, которые сразу же были переименованы с Эллен Пейдж на Эллиота Пейдж.

«Привет, друзья, я хочу поделиться с вами, что я — транс, мои местоимения – «он/они», и меня зовут Эллиот. Я счастлив, что пишу это», — написал в посте Эллиот Пейдж.

 
 
 
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Публикация от @elliotpage

Актер признался, что теперь боится проявления агрессии в свой адрес, однако планирует бороться за права трансгендеров. Из-за дискриминации, ненависти и насилия по отношению к ним, доля самоубийств и убийств среди них доходит до отметки в 40%.

Эллиот Пейдж снимался во многих популярных фильмах, таких как «Джуно», «Начало», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Американское преступление». Озвучивал героев мульсериалов «Симпсоны» и «Гриффины». Одна из самых значимых ролей в карьере актера это роль в сериале Netflix "Академия Амбрелла", в котором, будучи Эллен, играл мужскую роль Вани Харгривза.

Сеть восприняла подобную новость с юмором. На просторах соцсетей уже можно найти много картинок-сравнений и различных «каминг-аутов» от других пользователей. К примеру:

Отметим, что это второй каминг-аут Эллен Пейдж: в 2014 году она объявила себя лесбиянкой. А в 2018 году вышла замуж за танцовщицу Эмму Портнер.

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Все по теме:

Актриса, Эллен Пейдж, Каминг-аут, Эллиот Пейдж.

Автор:

Телеграф
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