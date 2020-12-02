Теперь мужчина: каминг-аут известной актрисы Эллен Пейдж взорвал сеть

33-летняя канадская актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут. Девушка заявила, что она трансгендер и чувствует себя мужчиной.

Признание Пейдж появилось на ее страницах в соцсетях, которые сразу же были переименованы с Эллен Пейдж на Эллиота Пейдж.

«Привет, друзья, я хочу поделиться с вами, что я — транс, мои местоимения – «он/они», и меня зовут Эллиот. Я счастлив, что пишу это», — написал в посте Эллиот Пейдж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @elliotpage

Актер признался, что теперь боится проявления агрессии в свой адрес, однако планирует бороться за права трансгендеров. Из-за дискриминации, ненависти и насилия по отношению к ним, доля самоубийств и убийств среди них доходит до отметки в 40%.

Эллиот Пейдж снимался во многих популярных фильмах, таких как «Джуно», «Начало», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Американское преступление». Озвучивал героев мульсериалов «Симпсоны» и «Гриффины». Одна из самых значимых ролей в карьере актера это роль в сериале Netflix "Академия Амбрелла", в котором, будучи Эллен, играл мужскую роль Вани Харгривза.

Сеть восприняла подобную новость с юмором. На просторах соцсетей уже можно найти много картинок-сравнений и различных «каминг-аутов» от других пользователей. К примеру:

небинарная персона

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в два раза больше ролей

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???

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профит — Генрих Коталкин (@kotalkin) December 1, 2020

Я объявляю, что отныне позиционирую себя как император планеты Земля. Обращаться ко мне стоит как "ваше величество/ ваша милость". — король аськи, император твиттера (@ALzxcb) December 1, 2020

Видимо теперь я гей — Amir (@am_is_mir) December 1, 2020

Отметим, что это второй каминг-аут Эллен Пейдж: в 2014 году она объявила себя лесбиянкой. А в 2018 году вышла замуж за танцовщицу Эмму Портнер.