51-летняя Дженнифер Энистон поразила фигурой в облегающих леггинсах и укороченном топе (фото, видео)

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая в октябре этого года завела милого щеночка, раскрыла секрет своего стройного и подтянутого тела, а также показала результаты кропотливого труда над своей фигурой.

Как сообщает The Sun, американская знаменитость, которой 11 февраля 2021 года исполнится 52 года, снялась в рекламе пищевых добавок, которые помогают актрисе держать себя в форме.

На видео Энистон бегает на беговой дорожке и занимается йогой в облегающих леггинсах и укороченном топе.

Кроме этого, звезда "Друзей" рассказала, что придерживается строгой диеты 16: 8, которая включает ограничение потребления пищи до восьми часов вечера и воздержание от еды в течение остальных 16 часов. Каждое утро она пьет сок сельдерея, а затем медитирует и выполняет тяжелую тренировку.

На протяжении долгого времени Энистон была и остается сторонником правильного питания и здорового образа жизни. Известно, что 25 лет назад, когда актриса проходила кастинг на роль в сериале "Друзья", ее вынудили сбросить 13 килограммов за короткий срок, несмотря на то, что она никогда не страдала от избыточного веса.

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Ранее она сказала: "Я делаю периодическое голодание. Я заметила большую разницу в том, чтобы обходиться без твердой пищи в течение 16 часов".

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View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Ранее Дженнифер Энистон показала подготовку к церемонии вручения премий "Эмми", которая из-за пандемии прошла онлайн.