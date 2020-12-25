Звезда фильма "50 оттенков серого" умилил сеть забавной песней для дочерей (видео)

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Джейми Дорнан многодетный отец. Вместе со своей супругой Амелией Уорнер он воспитывает трех дочерей - Дулси, Элву и Эльберту.

На своей странице в Инстаграм актер поделился забавным черно-белым видео, в котором, видимо, хотел похвастаться своими вокальными данными. Джейми решил спеть рождественскую песню White Christmas.

Однако его дочери не оценили рвение папы и попросили Дорнана прекратить. На заднем фоне слышно как девочки криком просят папу замолчать и не петь больше.

«Дети просто в восторге», — шутливо подписал ролик Дорнан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamie Dornan (@jamiedornan)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что американский комик Джим Керри «идеально» описал уходящий 2020 год.