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Пятница, 25.12.2020
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Звезда фильма "50 оттенков серого" умилил сеть забавной песней для дочерей (видео)

Звезда фильма "50 оттенков серого" умилил сеть забавной песней для дочерей (видео)
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Джейми Дорнан многодетный отец. Вместе со своей супругой Амелией Уорнер он воспитывает трех дочерей - Дулси, Элву и Эльберту.

На своей странице в Инстаграм актер поделился забавным черно-белым видео, в котором, видимо, хотел похвастаться своими вокальными данными. Джейми решил спеть рождественскую песню White Christmas.

Однако его дочери не оценили рвение папы и попросили Дорнана прекратить. На заднем фоне слышно как девочки криком просят папу замолчать и не петь больше.

«Дети просто в восторге», — шутливо подписал ролик Дорнан.

 
 
 
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Публикация от Jamie Dornan (@jamiedornan)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что американский комик Джим Керри «идеально» описал уходящий 2020 год.

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Актер, Джейми Дорнан.

Автор:

Телеграф
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