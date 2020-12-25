Какой год, такая и медитация: речь Джима Керри идеально описала 2020 год (видео)

К концу подходит 2020 год. Для всего населения планеты уходящий год стал настоящим испытанием: пандемия коронавируса, массовые протесты, войны, стихийные бедствия – все это 2020 год.

В одном из выступлений американский комедийный актер Джим Керри также поднял тему уходящего года. Его реакция на 2020 насмешила сеть.

Джим предложил всем присутствующим закрыть глаза и помедитировать на уходящий 2020 год. После он закрыл глаза и закричал, как будто его что-то сильно напугало. В зале раздался бурный смех.

В комментариях под этим отрывком, пользователи отметили, что речь Керри идеально описывает 2020 год.

«Какой год, такая и медитация», «Лучше год и не опишешь», «Как точно подмечено», «Именно так», «Точняк», «Прям в точку» - пишут в коментах.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что актриса Мерил Стрип стала героиней актуального мема о 2020 годе.