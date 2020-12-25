Скачать
Пятница, 25.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ихтамнет как генетическое кредо: всплыло интересное о погибшем в Карабахе российском сапере
Ихтамнет как генетическое кредо: всплыло интересное о погибшем в Карабахе российском сапере
"Покруче той Аленки": в России нашли еще один жуткий памятник (фото)
"Покруче той Аленки": в России нашли еще один жуткий памятник (фото)
В украинский прокат выходит мультфильм "Душа": интересные факты (видео)
В украинский прокат выходит мультфильм "Душа": интересные факты
"Какая детская наивность": астролог предсказал участь "пожизненно неприкосновенного" Путина
"Какая детская наивность": астролог предсказал участь "пожизненно неприкосновенного" Путина

Какой год, такая и медитация: речь Джима Керри идеально описала 2020 год (видео)

Какой год, такая и медитация: речь Джима Керри идеально описала 2020 год (видео)
Обновлено 17:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

К концу подходит 2020 год. Для всего населения планеты уходящий год стал настоящим испытанием: пандемия коронавируса, массовые протесты, войны, стихийные бедствия – все это 2020 год.

В одном из выступлений американский комедийный актер Джим Керри также поднял тему уходящего года. Его реакция на 2020 насмешила сеть.

Джим предложил всем присутствующим закрыть глаза и помедитировать на уходящий 2020 год. После он закрыл глаза и закричал, как будто его что-то сильно напугало. В зале раздался бурный смех.

В комментариях под этим отрывком, пользователи отметили, что речь Керри идеально описывает 2020 год.

«Какой год, такая и медитация», «Лучше год и не опишешь», «Как точно подмечено», «Именно так», «Точняк», «Прям в точку» - пишут в коментах.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что актриса Мерил Стрип стала героиней актуального мема о 2020 годе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смех, Актер, Джим Керри, Курьезы, Приколы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не может без него обходиться: в России рассказали о медицинском аппарате на теле Путина
02 Родилась с "волчьей пастью": "танцующий миллионер" показал первое фото дочери (фото)
03 «Пионервожатая с похмелья»: Мария Захарова насмешила странным нарядом (фото)
04 Конец будет плохим: Алиев ультимативно назвал Армении свои правила игры в Карабахе
05 Эксклюзив из палаты №6: Кургинян выдал невероятное про Украину, "Правый Сектор" и раздел России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загадочное убийство в Крыму списали на военного, учившего детей воевать за оккупантов
Загадочное убийство в Крыму списали на военного, учившего детей воевать за оккупантов
Как праздновать Новый год в условиях пандемии коронавируса в Украине
Как праздновать Новый год в условиях пандемии коронавируса в Украине
Китай готов поставлять вакцину от коронавируса в Украину
Китай готов поставлять вакцину от коронавируса в Украину
Полякова, DZIDZIO, Каменских: украинские звезды поздравляют с Рождеством (фото)
Полякова, DZIDZIO, Каменских: украинские звезды поздравляют с Рождеством (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь