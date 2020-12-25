Netflix создал актуальный мем 2020 года: в основе кадры из фильма «Выпускной» (фото)

11 декабря 2020 года стримминговый сервис Netflix представил музыкальную премьеру – комедию «Выпускной», в котором одну из ролей сыграла голливудская актриса Мерил Стрип.

В одном из кадров мюзикла Netflix заметил довольно актуальную ситуацию для 2020 года. И на фоне этого стримминговый сервис решил создать мем, главной героиней которого и стала Мерил Стрип. Новый прикол сервис разместил в Инстаграм.

Мем состоит из двух снимков. На первом фото актриса позирует в синем вечернем платье с безупречным макияжем и прической, а на втором она прикрывает шалью половину лица.

Таким образом, авторы мема решили показать, что 2019 год мир встречал без защитных масок, а вот в 2020 и 2021-м – без подобного аксессуара уже не обойтись.

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Стоит отметить, это не первый мем, главной героиней которого становиться Мерил Стрип. Актриса часто попадает в смешные ситуации, из которых позже и создаются различные приколы.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что американский Netflix убрал все фильмы, где снимался Джонни Депп.