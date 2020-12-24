Netflix разозлил Ксению Собчак избавлением от фильмов с Джони Деппом

Американский Netflix убрал из своего киноассортимента все фильмы, где снимался Джонни Депп.

Об этом пишет The Geek Buzz.

Все упоминания о Джонни Деппе уже удалены из американской библиотеки. И это при том, что у Netflix по этому поводу не было официального заявления.

Важно, что фильмы с актером по-прежнему доступны на Netflix за пределами США. Причиной такого решения могут быть обвинения Деппа в насилии против экс-супруги.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд поженилась в феврале 2015 года. После 15 месяцев брака Эмбер Херд подала на развод и обвинила своего мужа в постоянном домашнем насилии.

Отметим, что на данный момент Депп через суд пытается доказать, что все ее обвинения – клевета. Но уже известно, что в начале ноября Депп проиграл первое дело в Лондонском суде.

После этого Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли темного волшебника во франшизе "Фантастические твари". Актер согласился на просьбу студии и сказал, что уважает ее решение.

Недавно Херд заявила, что Депп изменял ей со многими актрисами, с которыми он снимался. А именно: Анджелина Джоли, Кира Найтли и Марион Котийяр.

Такое решение Netflix не на шутку разозлило телеведущую Ксению Собчак.

"Господи как же они заебали с этой х*рней. Таратута должна быть довольна(...." – написала она в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", вспомнив российского критика Михаила Таратуту.

Как сообщал "Телеграф", ранее поклонники Джонни Деппа собрали 1,5 миллиона подписей за то, чтобы убрать Эмбер Херд из "Аквамена-2"