СМИ: Джонни Депп закрутил роман с немецкой моделью (Фото)

По слухам, голливудский актер встречается с младшей его на 24 года моделью Софи Герман.

57-летний актер Джонни Депп, который отложил рассмотрение иска против бывшей жены Эмбер Херд, был замечен в компании 33-летней немецкой моделью и актрисой Софи Германн. Их видели в шикарном лондонском отеле The Corinthia.

О романе звезд сообщает DailyMail со ссылкой на немецкую прессу. Депп и Германн познакомились в начале этого года. "Софи оставила свой номер телефона на листе бумаги, просунув его между струн гитары Джонни", - рассказал инсайдер.

Девушка прославилась благодаря участию в телешоу о жизни отпрысков богатых семей Лондона Золотая молодежь Челси.

View this post on Instagram A post shared by SOPHIE HERMANN (@xxsophiehermannxx) on Sep 3, 2020 at 8:49am PDT

Напомним, Эмбер Херд подала новый иск на Джонни Деппа.