Кто заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях 3": стало известно имя нового Гриндельвальда

Из-за судебных разбирательств с эк-супругой актрисой Эмбер Херд, карьера Джонни Деппа получила «повреждения». Одним из таких «ушибов» стала роль Гриндельвальда в фильме «Фантастические твари», которую актеру придется отдать другому актеру.

Компания Warner Bros. Уже нашла замену Джонни Деппу. Кинокомпания подписала договор с Мадсом Миккельсеном.

Миккельсен вскоре приступит к съемкам, ведь производство фильма уже стартовало. Все отснятые сцены с Джонни Деппом будут пересняты уже с новым актером.

Мадс Миккельсен известен своими ролями в фильмах "Ганнибал", "Охота", "Дилер", "Доктор Стрэндж", "Король Артур". В одной из фильмов о Джеймсе Бонде Миккельсен сыграл злодея, поэтому Warner Bros. несомневается, что роль Гриндельвальда ему удастся.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что в новом фильме "Отряд самоубийц" сыграет Сильвестр Сталлоне.