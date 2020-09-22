"Совершенно новый процесс": съемки третьего фильма "Фантастические твари" возобновили

В Великобритании заново стартовали съемки спин-оффа франшизы по вселенной Гарри Поттера, созданной Джоан Роулинг - третьей части "Фантастические твари и где они обитают".

Радостную новость сообщил исполнитель главной роли, магозоолога Ньюта Скамандера, Эдди Редмэйн. Отметим, производство новой части волшебного фэнтези было отложено в 2019 году, но 38-летний актер сообщил, что с понедельника производство снова началось.

Редмэйн рассказал, что съемочный процесс проходит с соблюдением всех карантинных правил. Всю съемочную группу и актеров "часто" тестируют на коронавирус и на площадке все носят защитные маски и щитки.

Эдди признался, что обеспокоен тем, что съемка в масках может повлияет на их "творческие способности", но правила есть правила.

"Прошло столько времени и это совершенно новый процесс. Это совершенно новая норма", – рассказал актер.

Режиссер фильма - Дэвид Йейтс, а продюсерами снова станут Джоан Роулинг, Дэвид Хейман, Стив Кловс и Лайонел Виграм.

"Фантастические твари 3" расскажет о магических битвах, которые будут происходить на фоне Второй мировой войны. Также ожидается, что сюжет расскроет сложные отношенияч между Гриндевальдом (Джонни Депп) и Дамблдором (Джуд Лоу).

На данный момент дата выхода "Фантастических тварей 3" намечена на 12 ноября 2021 года.