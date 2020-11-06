На фоне скандала с Эмбер Херд: Джонни Деппа лишили роли Гриндевальда в "Фантастических тварях"

После того, как Джонни Депп проиграл суд против британского таблоида The Sun и актера признали виновным в избиении экс-жены Эмбер Херд, - Warner Bros. приняла решения убрать голливудского актера с исполнения роли Гриндевальда в третьей части фэнтези-фильма "Фантастические твари".

Об этом сообщил сам Депп на своей личной странице в Инстаграме.

"В связи с недавними событиями я хотел бы сделать небольшое заявление.

Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и стоял за меня. Ваши многочисленные слова любви и заботы, особенно в последние пару дней, очень меня тронули.

Во-вторых, хочу уведомить вас, что студия Warner Bros. попросила меня оставить роль Гриндевальда в "Фантастических тварях". Я уважаю их просьбу и подчиняюсь ей.

Наконец, хочу сказать следующее. Абсурдное решение британского суда не поколебало моей решимости бороться за правду. Я планирую подать апелляцию.

Я рассчитываю доказать, что обвинения в мой адрес ложны. Я не позволю этому суду определить мою жизнь и карьеру", - заявил актер.

View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp) on Nov 6, 2020 at 8:15am PST

Ранее "Телеграф" сообщал, что после решения суда студия Warner Bros. также может уменьшить количество сцен с Эмбер Херд в фильме DC "Аквамен 2".