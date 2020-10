Эмбер Херд уменьшат количество сцен в "Аквамене-2": причина - судебные процессы с Джонни Деппом

Так, как Эмбер Херд уже несколько лет ведет "непрерывную войну" со своим экс-супругом актером Джонни Деппом, киностудия опасается за свою репутацию и рейтинг фильма.

На своей странице в Твиттер, Грейс Рэндольф отметила, что окончательное решение будет вынесено после решения суда в деле Херд и Джонни Деппа о домашнем насилии. Именно "результат" судебного разбирательства и повлияет на судьбу героини Эмбер Херд в продолжении "Аквамена".

Грейс Рэндольф отметила, что актриса все еще привязана к роли в "Аквамене 2", однако ее роль в фильме может быть уменьшена.

Также, пострадать может и Джонни Депп. В новой части "Фантастических тварей" его экранное время также может быть урезанно.

One more post for today:#EzraMiller & #JohnnyDepp are definitely in #FantasticBeasts3#AmberHeard is definitely in #Aquaman2

HOWEVER they are shooting so that Depp & Heard’s roles can be decreased if bad press...

Also new female character will be in #Aquaman2#DC #DCEU pic.twitter.com/9l2FbiJq94

— Grace Randolph (@GraceRandolph) October 17, 2020