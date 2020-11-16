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Режиссер ручается: Сильвестр Сталлоне получил роль в новом фильме "Отряд самоубийц"

Режиссер ручается: Сильвестр Сталлоне получил роль в новом фильме "Отряд самоубийц"
Обновлено 09:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram James Gunn

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне порадовал поклонников своего творчества новостью о том, что он будет сниматься в новом фильме DC - "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Инстаграм.

Режиссером картины стал Джеймс Ганн, который ранее работал над "Стражами Галактики".

"Работа с этим невероятным режиссером (Джеймс Ганн - ред.) над этим поразительным проектом сделала этот год потрясающим. Мне очень повезло, что меня окружают такие таланты!" - написал Сталлоне.

В свою очередь известный режиссер в соцсети также отметил замечательную игру звезды фильмов "Рэмбо" и "Неудержимые": "Мне всегда нравилось работать с моим другом Сильвестром Сталлоне, и наша сегодняшняя работа над "Отрядом самоубийц" не стала исключением. Несмотря на то, что Слай - культовая кинозвезда, большинство людей до сих пор не представляют, какой потрясающий актер этот парень".

Напомним, что ранее Сталлоне уже работал с Ганном над фильмом "Стражи Галактики", где легендарный актер исполнил эпизодическую роль.

Ранее "Телеграф" писал, что компания Warner Bros. опубликовала тизер к выходу нового "Отряда самоубийц", в котором главные актеры и создатели картины рассказали о съемках.

Также, Джеймс Ганн назвал предполагаемую дату выхода фильма "Стражи Галактики 3".

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Все по теме:

Warner Bros., Сильвестр Сталлоне, Джеймс Ганн, Отряд самоубийц, Отряд самоубийц: Миссия навылет.

Автор:

Телеграф
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