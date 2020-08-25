"Это удивит людей": Warner Bros. представила тизер Отряда самоубийц 2 (Видео)

Студия Warner Bros. представила первый тизер сиквела фильма Отряд самоубийц (The Suicide Squad).

В сети обнародовали тизер сиквела популярного фильма Отряд самоубийц, снятого Джеймсом Ганном.

Впервые он, а также кадры со съемок и список каста фильма, был показан в ходе онлайн-фестиваля DC FanDome.

Смотрите тизер второй части Отряда самоубийц:

В отдельном анимированном ролике студия анонсировала весь актерский состав — в него вошли звезды предыдущего фильма Марго Робби, Юэль Киннаман, Джай Кортни и Виолу Дэвис. Кроме того, в сиквеле снялись Идрис Эльба, Джон Сина, Тайка Вайтити, Майкл Рукер, Питер Капальди, Алисе Брага, Пит Дэвидсон и другие.

"DC FanDome закончился, но Отряд самоубийц живет… по крайней мере, до тех пор, пока большая часть из них не будет убита в августе 2021 года. Я не могу передать вам, ребята, насколько я тронут и благодарен за вашу поддержку и комплименты вчера. Спасибо!" — написал в Twitter режиссер Джеймс Ганн.