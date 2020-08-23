Официально представлен первый тизер-трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном (Видео)

В рамках мероприятия DC FanDome режиссер Мэтт Ривз наконец показал первый тизер-трейлер нового фильма "Бэтмен", в котором мы наконец можем увидеть, как Роберт Паттинсон воплотил Темного Рыцаря.

Действие новой картины развернется в новом ответвлении мультивселенной DC, которое режиссер хотел бы развивать и дальше. Во время работы над фильмом Мэтт Ривз вдохновлялся "Китайским кварталом" Романа Полански и "Таксистом" Мартина Скорсезе.

Судя по тизеру, сюжет будет строиться вокруг таинственных посланий от некоего злодея, которые Бэтмен станет самыми разными способами получать по всему Готэму.

Помимо Бэтмена в ролике также можно увидеть Джеймса Гордона (Джеффри Райт) и Женщину-кошку (Зои Кравиц). В трейлере напоминают, что одним из злодеев выступит Загадочник в исполнении Пола Дано.

Пока снято около 25-30% фильма, но из них смогли собрать тизер.

View this post on Instagram A post shared by Batman (@batman) on Aug 20, 2020 at 9:19am PDT

Фильм должен выйти на широкие экраны 1 октября 2021 года, хотя изначально картина была запланирована 25 июня того же года.

Как сообщалось ранее, новый фильм о Бэтмене должен стать самой мрачной экранизацией комиксов о супергерое.

Роберт Паттинсон рассказал о подготовках к съемкам "Бэтмена". Исполнитель роль Бэтмена приступил к регулярным тренировкам для того, чтобы привести себя в форму после вынужденного простоя и перед возобновлением съемок.

Женщина-кошка из нового "Бэтмена", Зои Кравиц, назвала игру Роберта Паттинсона великолепной, добавив, что актер идеально вжился в роль супергероя.