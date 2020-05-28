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Джеймс Ганн раскрыл сроки выхода "Стражей Галактики 3"

Джеймс Ганн раскрыл сроки выхода "Стражей Галактики 3"
14:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:После выхода "Стражей Галактики 2" предполагалось, что премьера третьей части состоится 1 мая или 31 июля 2020 года.

Путь "Стражей Галактики 3" к зрителям нельзя назвать легким. В 2018 году Джеймс Ганн был отстранен от работы над фильмом из-за твитов десятилетней давности.

В результате она была приостановлена на год, пока Disney не вернула Ганна обратно в проект. Но заниматься кинокомиксом режиссер не мог до тех пор, пока не освободился от работы во вселенной DC над "Отрядом самоубийц". Когда же работа над фильмом могла идти полным ходом, пандемия коронавируса перечеркнула все планы киноиндустрии.

Сеть кинотеатров AMC Theaters опубликовала в Twitter пост, в котором ошибочно сообщила, что "Стражи Галактики 3" будут показаны в их кинотеатрах в 2021 году. Джеймс Ганн поправил их, написав, что в 2021 году фильм ждать не стоит. Фанаты обратились к нему с вопросом, означает ли это, что он выйдет в 2022 году. Ганн ответил:

"Он придет": Зак Снайдер представил злодея Дарксайда

Я бы не говорил и про 2022 год.

Таким образом, если Ганн не советует ждать картину в 2021 и 2022 годах, то следует ожидать премьеру "Стражей Галактики 3" в 2023 году. 

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Фильмы, Кино, Джеймс Ганн, Стражи Галактики 3.
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