Фаны Джонни Деппа собрали 1,5 миллиона подписей за то, чтобы убрать Эмбер Херд из "Аквамена-2"

Поклонники 57-летнего голливудского актера Джони Деппа, которого признали виновным в побоях Эмбер Херд, хотят того, чтобы актрису убрали из второй части супергеройского фильма "Аквамен" с Джейсоном Момоа.

Об этом сообщает Super.

На этой неделе петиция об увольнении Эмбер Херд из "Аквамена 2" собрала уже свыше 1,5 миллиона подписей.

Как говорится в заявлении фанатов, "после развода Херд и Джонни Деппа она систематически боролась за то, чтобы погубить Деппа в Голливуде".

Сама же Херд и кинокомпания Warner Bros. уже поставили под сомнение эти цифры, и даже если петиция наберет необходимые 10 миллионов - Джонни Депп все равно останется без работы, в отличии от Эмбер.

Напомним, что Джонни Деппа лишили роли Гриндевальда в третий части фильма "Фантастические твари". Заменит его датский актер Мадс Миккельсен.